Portál občana by měl začít fungovat už po Novém roce

Město Kolín již vybralo firmu, která se co nevidět pustí do rozšíření městského informačního systému. Jde to společnost, která má informační systémy i v řadě jiných měst. „Nabídková cena byla asi 3,3 milionu bez daně,“ uvedl starosta Michael Kašpar a upřesnil, že se jedná o zavedení Portálu občana a úplného elektronického podání.

Ilustrační foto. | Foto: obcan.portal.gov.cz