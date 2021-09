Jubilejní desátý ročník Poříčanského jarmarku odstartuje v sobotu 11. září úderem 14. hodiny na svém tradičním místě, tedy na návsi u kostela. Přijede více než 15 stánků s regionálními výrobky, pro děti budou připravené zážitkové dílničky - keramika, výtvarná dílna, skláři apod.

Z jarmarku v Poříčanech. | Foto: archiv organizátorů

Celé odpoledne bude hrát Pražský hradčanský orchestr, tedy ten, který už přes 20 let hraje každý týden na Hradčanském náměstí u vstupu do Pražského hradu před zraky Hradní stráže. Také do Poříčan přiveze vlastní úpravy lidových písní Čech a Moravy i průřez českou i světovou klasickou hudbou.