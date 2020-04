ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Pro pořadatele to znamená akorát čeká; nikdo neví, zda má cenu vymýšlet program, pracovat na jeho organizaci a domlouvat například různá vystoupení. Stručně řečeno: nikdo neví, co bude dál.

Sekce oficiálního webu „Otevřená ulice 2020“ zeje prázdnotou a nejspíš ještě nějakou dobu bude. O současném stavu věcí hovořil Filip Šádek z organizačního týmu Otevřené ulice. „Čekáme, Nějaký plán samozřejmě máme, plán akcí připravený je také. Ale zveřejňovat v tuto chvíli asi nic nebudeme, neradi bychom potom akce rušili,“ vysvětlil.

Celý tým tak čeká, kdy současná opatření pominou. „Říkali jsme si, že by bylo dobré, kdybychom mohli začít v červnu, kdy má startovat Kmochův Kolín, máme první akci ve čtvrtek,“ řekl ke zvolna blížícímu se festivalu dechové hudby, s jejímž začátkem je Otevřená ulice spjatá. „Upnuli jsme se tedy k červnu, nevíme, jestli by se to předtím podařilo,“ podotkl.

Zatímco část umělců přesouvá své koncerty do virtuálního světa, organizační tým Otevřené ulice se touto cestou nechystá vydat. „Mluvili jsme o tom, ale nepůjdeme tímto směrem. Je to proti celé myšlence,“ dodal Filip Šádek za organizační tým.