V Hořanské ulici obchod s potravinami fungoval léta. Jenže když provozovatelka a spolumajitelka domu v jedné osobě odešla do důchodu, podnik zavřela a budova se měla prodávat.

Vedení Poříčan ale chtělo obchod zachovat. „Abychom tam měli obchod, je strategická potřeba obce,“ poznamenala starostka Hana Teršová.

Kolín vytáhnul do boje proti hackerům. Posílení bezpečnosti vyjde na miliony

Nového majitele by těžko kdo donutil, aby prodejnu zachoval, pokud by nechtěl. Proto dům za tři miliony korun koupila obec, která si na to vzala úvěr. Poměrně rychle se našla provozovatelka, která obchod převzala v původním režimu, jenže po několika měsících skončila. A prodejna zase zavřela. Tentokrát zhruba na tři čtvrtě roku.

Nutná rekonstrukce

„Vloni na jaře jsme začali hledat nového nájemce. Ale aby obchod splňoval technické a hygienické požadavky, byla potřeba rekonstrukce. Opravily se rozvody vody, elektřiny, technické zázemí,“ popsala starostka.

Práce vyšly zhruba na 1,2 milionu a souběžně s tím se stále sháněl provozovatel. Nakonec se to podařilo. Obchod si pronajala společnost Uzeniny Beta až z Kojetic na Mělnicku, provoz zahájila v polovině prosince adventním grilováním spojeným s ochutnávkou výrobků.

„Doufáme, že nám obchod dlouho vydrží,“ věří Teršová. V obci je sice ještě jedna prodejna – večerka, jenže pro obyvatele staré části Poříčan, centra kolem kostela, a hlavně pro ty, kteří třeba hůř chodí, je to daleko.

Přibude vitrína s masem

V obchodě v Hořanské ulici najdou obyvatelé výběr potravin, nechybí ani sortiment smíšeného zboží, teď s blížícím se jarem třeba zemina a semínka. Každou středu se vozí zákusky a chlebíčky. „Přivezli jsme jich tolik, až jsem se bála, že se to neprodá, a druhý den lidé přišli, jestli ještě máme, takže jsme nakonec přiobjednávali,“ popsala prodavačka.

Do budoucna přibude ještě prodej masa. Jen se čeká na další vitrínu, aby bylo oddělené od ostatního zboží. „Potřebovali bychom tu prostory nafouknout, ještě bude mrazák se zmrzlinami,“ dodala její kolegyně a připomněla, že v obchodě se také peče pečivo včetně sladkého.

Lidl by v Kolíně na svém pozemku vedle Tatradomů rád vybudoval další prodejnu

Zájem zákazníků zjevně je. „Nejvíc lidí chodí v pondělí, středu a pátek,“ odhadla zástupkyně vedoucí prodejny Šárka Petroková.

V době návštěvy Deníku do obchodu zavítala i mladá maminka s malým synem, která si sem přišla pro pečivo. „Bydlím kousíček odsud, neřídím, takže jsem ráda, že sem můžu skočit. Mají tu všechno, největší výhodu vidím v uzeninách,“ vyzdvihla.

Také další zákazník, muž středních let, oceňuje fungování obchodu. „Každý nemá možnost dojet si do města na nákup autem,“ shrnul.