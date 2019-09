Původně byla akce naplánovaná na terasy za Městským společenským domem, nakonec ji organizátoři přesunuli do přeci jenom tepelně i světelně více vyhovujícího salonku, který téměř do poslední připravené židle zaplnili nejen muži a ženy středního věku, ale i několik mladých lidí.

V úvodu setkání Miroslav Kalousek pohovořil o nejnovějším schváleném zákonu, a to o deficitním rozpočtu. „Absolutně nereaguje na rizika, která nás do budoucna čekají. Já jsem zásadním nepřítelem deficitu, ale ten bych jim ještě odpustil, ale míra rozdávání je taková, že se jedná o rozpočtový zločin vůči budoucnosti, zvláště ti, co sedí v poslední řadě, ti si to vyžerou,“ směřoval svou řeč právě k mladíkům sedícím na konci salonku.

Poté co moderující předseda místní organizace Jan Ječmínek vyzval přítomné k diskuzi, přihlásil se jako první předseda místní organizace ODS Michal Zapletal: „Hned v úvodu se proti vám musím vymezit, tady v Kolíně totiž za všechno můžeme my,“ zavtipkoval a poté se zeptal na STAN a Piráty a možný demokratický blok proti Babišovi. „No hlavně váš předseda říká, že žádný demokratický blok neexistuje“ načal vysvětlování Kalousek.

Po odpovědi se Zapletal rozloučil, opět rádoby vtipně s tím, že to jde nahlásit svému předsedovi, ale pak se omluvil, že opravdu musí odejít. Ostatní už vydrželi do konce a Miroslav Kalousek odpovídal na jejich dotazy týkající se osobního vlastnictví, přijetí eura, toho, jak by mladí lidí mohli pomoci státu, exekucí, důchodů nepřizpůsobivým, a především současné politické situaci.

„Já jsem osmadvacet let v politice a vždy se jednalo o nějaký ideologický boj mezi pravicí a levicí, teď zápasíme o právní stát, o hřiště, na kterém bychom ten zápas vůbec mohli vést,“ ukončil debatu a všem poděkoval za to, že přišli a věnovali debatě svůj čas. Pak už si přišli na své ti, kteří toužili po autogramu či společné fotografii.