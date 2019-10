Následně vyšlo najevo, že tisk a roznos objednal i zaplatil jeden z tehdejších kandidátů na starostu, předseda kolínské oblastní organizace ANO Martin Herman – avšak pod smyšleným jménem.

I když se ukázalo, že nejde o věc, která by z pohledu paragrafů představovala problém, a policie věc odložila s tím, že nebyl spáchán trestný čin, tohle zjištění vyvolalo ve městě značný ohlas.

Herman pak vysvětloval, že šlo o údaje, jež se doslechl od lidí, kteří sami na vydání podobné tiskoviny neměli peníze a on je považoval za natolik závažné a potřebné sdělil veřejnosti, že letáky objednal sám. Nikoli však pod vlastním jménem, protože prý nechtěl, aby s nimi byla spojována organizace hnutí ANO, v jejímž čele stojí. Ohrazoval se také, že kolem toho, kdo stál za vydáním, se rozpoutala přímo bouře – ale samotnými údaji obsaženými v letáku se už nikdo nezbýval.

Důsledkem nebylo jen odvolání Hermana z postu šéfa kontrolního výboru městského zastupitelstva či neúspěšná snaha o jeho odvolání z pozice krajského radního, ale třeba i hodně emotivní diskuse občanů na sociálních sítích. Na těchto debatních fórech lze ostatně na rozmanitá rázná vyjádření narážet i nadále – přičemž prezentovaná stanoviska leckdy přecházejí z věcné roviny do osobní.

Nejnověji Deník v Kolíně zaslechl, že tím, co se psalo na faceboooku, se už prý zabývá i Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Údajně měl místní občan vyhrožovat fyzickým napadením jednomu z kolínských zastupitelů – právě Hermanovi – s jehož názory a počínáním nesouhlasí.

Generální inspekce se měla věcí zabývat z toho důvodu, že v roli pisatele údajně vystupuje muž pracující jako policista (či někdo, kdo se za něj vydává). Tyhle zvěsti však nejsou pravdivé, sdělila Deníku mluvčí GIBS Ivana Nguyenová. „Nic takového v tuto chvíli na Kolínsku neřešíme,“ konstatovala.

Facebookoová vyjádření k lokální politice v Kolíně však mají ohlas i daleko za hranicemi města. Dokonce až ve slovenské metropoli, kde se v červnu na Ekonomické univerzitě v Bratislavě konala mezinárodní interdisciplinární konference věnované jazyku v politice. Nyní, na počátku října, vydalo nakladatelství Ekonom sborník z této konference, kde figurují i vyjádření z Kolína (jako příklad místa, kde jsou poměry v celorepublikovém měřítku mimořáné). A ke Kolínu.

Jako důkaz hrubnutí slovníku veřejnosti cituje Vladimír Srb z Katedry politologie Academie Rerum Civilium – Vysoké školy politických a společenských věd následující facebookové vyjádření: „Hermanecku, Ty tlamo vypasena…aby jsi se nedivil, az Ti nekdo da loket s rozebehem…jsi totiz nevidany kolednik…Nestojim o nejaky Tvoje slinty ve schrance. Vim, ze je slusnost vykat, ale ja dobytku nerikam "Vy" vole, ale "Ty". A myslim to dobre…vazne si koledujes, ze Ti nekdo da livanec za krk. Jsme slusne mesto a nechceme tu nepokoje, ktere vyvolavas. Chapu, ze jsou ted vedra, ale mel bys trochu vystydnout.“

Srb považuje za pozoruhodné, že se toto vyjádření neobjevilo anonymně, ale s plným jménem pisatele, který je ve městě známou osobností.

Překvapivě ostře hodnotí i úroveň lokálních novinářů v Kolíně, a to z hlediska vzdělání i žurnalistických dovedností, přičemž hovoří o neschopnosti zprostředkovat voličům relevantní sdělení adekvátními jazykovými prostředky. Odkazuje přitom na informace v místním tisku, kde se v souvislosti s Hermanovým letákem mělo objevit: „…protože aby za sebou autor letáku zanechal takové stopy, podle nichž by mohl být vypátrán, musel by se chovat doslova jako imbecil“.

Upřesnění

V reakci na tento text zveřejněný na webu Kolínského deníku se redakci ozval kolínský a středočeský politik Martin Herman (ANO). Informoval, že vyjádření policisty k jeho osobě, zveřejněná na sociální síti, v rámci policejních struktur hodnotili na Ochranné službě Policie ČR. Připojil i číslo jednací této věci: OS-2009-6/ČJ-2018-9500OK.