Často tak dochází k situacím, kdy rodiče více věří politikovi, než vlastním dětem, které se je snaží přesvědčit, že jejich názor je lepší. „Nechápu, že je vůbec nezajímá budoucnost nás a jejich vnoučat. Je zajímá, že dostali příspěvek 5000 korun a tím to hasne. To je pro ně hmatatelné a hodnoty je nezajímají. Životní náklady se při tom zvýšily mnohem více,“ líčil zklamaný syn. Toho mrzí, že rodiče spíš dají na názor politika než svých vlastních dětí.

Jakub věří, že až bude v důchodovém věku, bude se před volbami více věnovat tomu, co strany či kandidáti nabízí pro mladší generace, protože on sám už bude mít „to své“ jisté, zatím co mladí budou budovat svou budoucnost. „Jsem naštvaný z toho, jakým lžím dokážou naši uvěřit. Já už jsem jim i s velkou nadsázkou řekl, že jestli mě nebudou brát vážně, nebudou k nim jezdit vnoučata. Samozřejmě to nemyslím vážně, ale chtěl jsem demonstrovat, jak moc mě situace štve,“ prozradil Jakub z Kolína.

Jakub byl odjakživa středopravicový volič a nyní mu přijde, že ačkoliv si jeho rodiče prošli komunismem, tak často zapomínají, jaké to v té době bylo. K jejich největší hádce došlo před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2021. „Tehdy mi po výhře koalice Spolu řekli, že to za komunistů zas tak špatné nebylo. A to mě děsně naštvalo. Nevěřil bych, že to od kohokoliv z rodiny někdy uslyším, bylo to pro mě hrozně těžké,“ řekl Jakub.

„To všechno je jen odraz toho, co se teď v naší politice děje a je to to šílené štěpení. Máme tady Okamurovy nacionalisty, oligarchu s neskutečnou manipulativní schopností a do toho na druhé straně ty, co se snaží zachránit zbytky demokracie,“ dodal. Sám se svých rodičů už mnohokrát ptal, proč chtějí volit Andreje Babiše. Relevantní odpovědi se však zatím nedočkal.