„Jsem rád, že jste dorazili i v této těžké době, odpovím na každou vaši otázku,“ vyzval po krátkém úvodu, kdy popsal, že má ze sebou na padesát podobných setkání a publikace se už dočkala pátého dotisku. „Když jsme se sešli s Pepou Klímou, měl k případné spolupráci dvě podmínky – že odpovím na každý jeho dotaz a pak že dá v knize prostor i těm, o kterých tam mluvím. To se mi moc nelíbilo, ale oni nakonec stejně nic nenapsali, vyjadřovali se až později v tisku,“ dodal ještě v úvodu.

„No, co to bylo za vládu, když ji položila jedna státní úřednice. My jsme to původně šetřili jako únik informací, nakonec v tom bylo sto padesát kilogramů zlata a devět set osmdesát miliónů v hotovosti,“ odpověděl na dotaz směřující k častému osočení, že vyšetřování jeho týmu položilo vládu Petra Nečase a dostalo k moci Andreje Babiše. „V současnosti se vyšetřuje jen případ Stoka, kterou jsme začali už my, jinak Babišova vláda žádnou jinou ekonomickou kauzu nemá,“ dodal na další dotaz.

Publikum sedící v rouškách zajímal i názor bývalého policisty na soudce, státní zástupce, současné politiky i jejich strany či samotné práce u policie. „Je fantastická, třeba když jsem dělal u Národní protidrogové centrály, tak to byla ta nejlepší práce, do které nezasahovala žádná politika. Když pak ROP Severozápad musel vracet přes dvě miliardy korun, neměl nás rád nikdo. Dotace je loupež za bílého dne,“ shrnul Robert Šlachta.

Beseda i s následnou malou autogramiádou a dalšími osobními setkáními se protáhla na dvě hodiny. „Bylo to perfektní, sešli se lidé, kteří měli zájem a ptali se, i když jich v současné virové a vystrašené době nepřišlo tolik. Ale je to samozřejmě lepší, než když někde dorazí sto lidí, ale otázku nepoloží,“ zhodnotil kolínské setkání Robert Šlachta.