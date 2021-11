Každý rok město Kolín rozšiřujeme vánoční výzdobu, radní nyní schválili smlouvu opět se stejnou firmou, která dodává pěkné vánoční dekorace už několik let. Výzdoba se tentokrát rozšíří v ulicích Rororejcova, Politických vězňů a Kutnohorská.

Vánoční výzdoba na Karlově náměstí v Kolíně. | Foto: Zdeněk Hejduk

Vánoční strom, který tradičně zdobí Karlovo náměstí, je zatím ještě trochu s otazníkem. Zatím je vybraný jeden pěkný, ale až v Čáslavi. „Je to smrk pichlavý vysoký cca patnáct metrů, po zkrácení a zapuštění do země by to bylo jedenáct až dvanáct metrů,“ uvedl starosta Michael Kašpar s tím, že je zde ovšem náročnější přeprava. „Museli bychom strom vézt po silnici první třídy, vesničkami se nevytočíme. Hledáme tedy dále. Pokud se nenajde jiný strom se snazší dopravou, bude tento z Čáslavi,“ dodal.