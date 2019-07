Pohlednice z minulosti: Z historie obce Radim

/FOTOGALERIE/ První zmínky o Radimi se datují do roku 1320, kdy obec sloužila jako zemanské sídlo Bedřichovi z Radimi. Historie sahá ale i dále, až do starší doby kamenné. Dokazují to pozůstatky slovanského hradiště. Posléze až do 15. století sídlo patřilo kouřimskému měšťanovi Mikuláši Klaryce či bohatým kutnohorským měšťanům.

Roku 1610 došlo k postavení nyní renesančního zámku Radim pod záštitou Karla Zaruby z Hustířan. Od roku 1788 do roku 1848 byl zámek i obec pod vládou knížecího rodu Lichtenštejnů. V roce 1925 odkoupil zámek Jaroslav Bukovský pro svého syna. A následně v roce 1948 padl do rukou státu. Až po sametové revoluci byl navrácen rodině Bukovských. Od roku 2005 má opět nového majitele. I přes útrapy minulého válečného století si obec Radim nalezla čas na tradiční lidové slavnosti, jako je masopust, máje nebo dožínky. Vedle toho místní diváky obveselovali radimští ochotníci, kteří hráli například divadelní představení s názvem Vesnička pod Šumavou nebo Na potoce za mlýnicí.

Autor: Žaneta Dvořáková