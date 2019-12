Pohlednice z minulosti: Výstavba a slavnostní otevření Nového mostu v Kolíně

/FOTOGALERIE/ Do počátku 90. let 20. století proudila kolínská doprava pouze po jednom, Masarykově mostě. Po roce 1992 získal Masarykův most postupně přídomek „starý“, aby se odlišil od nové velké stavby, která spojila břehy řeky Labe několik set metrů proti proudu od prvního mostu. Silniční estakáda přes řeku, část zástavby a železniční trať se budovala v letech 1986 - 1992.

Ze slavnostního otevření Nového mostu v Kolíně. | Foto: DENÍK/archiv