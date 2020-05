Pohlednice z minulosti: V roce 1986 hodně rostly houby. Bylo to Černobylem?

/FOTOGALERIE/ Stavitel a legendární kapelník kolínského Big Bandu Jiří Šafařík před 36 lety, když 26. dubna došlo k havárii jaderné elektrárny v Černobylu, pracoval v RaJi (Restauracích a jídelnách Kolín). O tom, co se na Ukrajině stalo, podle svých slov věděl, i když ne hned. „Dozvěděli jsme se to za týden či dva. Žádná opatření jsme nedělali. Bylo to daleko, nepřikládali jsme tomu důležitost. Kdyby to bouchlo v Nymburce, bylo by to něco jiného,“ zavzpomínal.

Jaderná elektrárna Černobyl. Ilustrační foto. | Foto: čtk

„Pravdou je, že tehdy pak hodně rostly houby, a říkalo se, že je to Černobylem, ale před pár lety jsem také vyšel na chalupě ven a měl okamžitě plný košík. A žádný Černobyl nevybouchl. I tehdy jsme huby sbírali a nic se nám nestalo," dodal. Podle svých slov v době černobylské havárie dělal jako odhadce také několik odhadů ve Zbraslavicích a na Volárně a slyšel vyprávět lidi, že viděli na nebi jakýsi pruh. „Ale víc nic. Bouchlo to v Černobylu, bouchlo, něco se asi zanedbalo, to nedokážu posoudit, ale myslím, že u nás to žádné významné následky nemělo," shrnul Jiří Šafařík.

