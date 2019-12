Pohlednice z minulosti: Přes Labe se obyvatelé Kolína kdysi dostávali i přívozem

/FOTOGALERIE/ Inu starý je starý. Starý, tedy Masarykův most v Kolíně má za sebou dlouhou historii. Most z železa a betonu nahradil ještě starší někdejší železný most z roku 1878, jen byl vybudován přibližně o 80 metrů dál po proudu řeky Labe, v místě, kde od středověku stával most dřevěný.

Cesta na druhý břeh řeky Labe pomocí přívozu byla v Kolíně dříve běžnou záležitostí. | Foto: Deník / Redakce