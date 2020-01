/FOTOGALERIE/ Nenajde se asi mnoho rodin, ve kterých by chyběla krabice. Dole ve skříni, nahoře na půdě. Krabice vzpomínek. Zapomenutých, anonymních, nepoznaných. Nyní už není problém označit si adresář názvem 'Dovolená 2019 Alpy'. Ale u papírových fotek?

Neznámá fotografie z archivu redakce Kolínského deníku. Pokud by někdo věděl, co se nachází na snímku, může informace poslat na e-mailovou adresu: redakce.kolinsky@denik.cz. | Foto: archiv Kolínského deníku

Pokud na ně někdo zezadu nenapsal 'teta Máňa Vonásková 1927', jsou Mařenčini současní potomci po téměř sto let namydlení. Co to na té letité fotce z krabice vlastně je? A jak je vůbec stará?