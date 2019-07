/FOTOGALERIE/ Zajímavostí Týnce nad Labem je, že leží na posledním vrcholku rozsáhlých Železných hor. Město sahá svou existencí daleko do historie. První zmínky se datují až do roku 1100. O Týnci se zmiňuje i Kosmas ve své Kronice české. V té popisuje setkání dvou vládnoucích knížat z řad Přemyslovců - pražský kníže Vladislav a olomoucký Oto. Údajně byl u tohoto setkání přítomen i sám Kosmas.

Během let prošel Týnec velkým kulturním vývojem, až do nynější podoby. Vybudovalo se zde vše, co k rozvinutému městu patří - například hospody, drogerie, sbor dobrovolných hasičů i místní sokolovna. Ta je k vidění na jedné z fotografií.