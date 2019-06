Kouřim /FOTOGALERIE/ - Historické město plné jedinečných památek - Kouřim - se nachází dvacet kilometrů západně od Kolína. Díky jedinečné atmosféře se středověkým nádechem se město stává velmi častým cílem mnoha filmových štábů.

Historie osídlení území Kouřimi sahá do mladší doby kamenné, až 4000 let př. n. l. Nové královské město v místě osady s pohřebištěm a kostelem založil český král Václav I. kolem roku 1250. První písemné zmínky vznikají nedlouho poté. O jedenáct let později chválí krásu Kouřimi král Přemysl Otakar II a dává ji spolu s Kolínem za vzor dalším královským městům.