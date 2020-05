ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

O něco lépe na tom jsou okresní města, která zpravidla mohou lákat turisty na více památek – a to je třeba případ Kolína. Ten se navíc snaží propagovat destinačním management oblast Kolínska a Kutnohorska, podotkl kolínský starosta Michael Kašpar. Jak vysvětlil, začátkem června by měla v médiích i na internetu startovat větší kampaň, která by lákala lidi na výlet do Kolína; a to na památky, mezi nimiž je třeba i vodárenská věž, vedle „klasičtějších“ památek, jako je třeba kolínský chrám svatého Bartoloměje. „Stejně tak je natočená nová videopozvánka do Kolína na YouTube kanálu,“ uvedl kolínský starosta.

Kolín jde na turismus ale i přes děti. Vymýšlí totiž letní hru pro ty nejmenší, která bude mířit na známé, ale i ty méně známé turistické zajímavosti po okolí. „V rámci Kolína půjde o návštěvu chrámu svatého Bartoloměje, synagogy, vodárny, ale třeba i řepařské drážky,“ vysvětlil Michael Kašpar. Tipy na výlety v rámci této hry počítají i s nějakou soutěží o ceny, půjde o spolupráci jak s okolními obcemi, tak i Kutnou Horou. „Tak se chystáme podpořit turismus,“ podotkl.

Na otázku, zda se chystá město podpořit i nějakým způsobem místní podnikatele v rámci takové pomoci, starosta odpovídá, že formu pomoci řešilo vedení města již před nějakou dobou. „V rámci rady jsme schválili odpuštění nájmů podnikatelům v městských prostorách, pokud se jich omezení týkalo a museli zavřít,“ vysvětlil starosta. Pokud některé podniky mohly fungovat, ale s nějakými omezeními, rada schválila odpouštění 50 procent nájmu. Vedení Kolína se také chystá umožnit podnikatelům, aby o svých službách dali vědět prostřednictvím městského zpravodaje.

Jiná města v okrese se zatím tématikou podpory turismu na lokální úrovni příliš nezabývala. „Co se týká cestovního ruchu, znovu jsme otevřeli informační centrum. Další kroky jsme nedělali,“ uvedla starostka Kouřimi Zuzana Chmelová. Podobná situace panuje také v Českém Brodě. „Turistickým ruchem se určitě budeme zabývat. Nejsme ale turistická destinace v pravém slova smyslu, lidé sem jezdí třeba na půldenní výlety. Kulturní instituce nejsou zaměřené na turisty tímto směrem,“ řekl českobrodský starosta Jakub Nekolný.