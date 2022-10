„Historie se začala psát v základní umělecké škole, pak přesídlila do budovy, kde se dělila s chemickou školou a později definitivně do současného místa bývalého kožního oddělení místní nemocnice, které dostal v rámci restituce zpět do soukromého vlastnictví Vladimír Procházka,“ vylíčila historii současná jednatelka Daniela Dalecká.

Od té doby pochopitelně budova doznala mnoha změn a rekonstrukcí, ta poslední skončila v současnosti a mimo budovu školy vyrostl další ateliér. „Nyní máme plný stav čítající dvě stě třicet studentů, které učí padesát pedagogů,“ vypočítala Dalecká.

Ta v zaplněném stanu pronesla k přítomným emotivní shrnující řeč a telefonicky se spojila se svojí matkou, zřizovatelkou a jednatelkou, v současnosti nemocnou Ludmilou Bílou, která přes mobil přítomné pozdravila a sklidila bouřlivý potlesk.

Po slovech ředitelky Kláry Brezmenové už na přítomné čekala volná zábava a neformální setkání. „Spojili jsme svoji účast tady s třídním srazem,“ poznamenala jedna z bývalých studentek.