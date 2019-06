Parkety po několikerém přebroušení už znova přebrousit nejdou, protože jsou „tlusté“ už jen pár milimetrů. Takže se musí kompletně vyměnit a není to vůbec nic levná záležitost. „Takováto rekonstrukce podlah ve třech učebnách vyjdou na milion korun,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar.

Také na 7. základní škole se budou měnit podlahy, tam by měly přibýt ještě akustické obklady do tělocvičny. Výměny lina, po kterému v některých místnostech školy prošly už generace žáků, protože je tam už více než 30 let, se nyní dočká osm učeben.

Současně se řeší také projekt na vybudování multifunkčního prostoru u Mateřské školy Bezručova. Projekt by měl být hotový letos, příští rok by se mohlo stavět. Využije se bývalý byt, který nyní připadl do majetku mateřské školy, a ta by si v dnes prázdném prostoru ráda vybudovala místo pro setkávání s rodiči, na pořádání besídek či dalších akcí.