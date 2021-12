Mimo jiné nechybí kryté parkovací místo pro sanitní vůz (a dokonce v podobě skutečného garážového stání), stejně jako odpovídající zázemí. Od skladů vybavení až po důstojné místnosti pro odpočinek členů posádky při čekání na výjezd.

Nové stanoviště ZZS ✅



Po dlouhých letech v provizorních prostorech má výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Kostelec nad Černými lesy nové trvalé sídlo. Vzniklo v areálu KSÚS v Jevanské ulici, odkud je bezpečný a plynulý výjezd. ? pic.twitter.com/XP9HlcE2fM — Středočeský kraj (@StredoceskyK) December 22, 2021

Jako vhodné se také ukázalo využití pozemku patřícího Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje v Jevanské ulici, které záchranářům nabídne bezpečný a plynulý výjezd. Poměrně snadné je i najíždění na hlavní silnici I/2 spojující Prahu s Kutnou Horou (a také s některými oblastmi na Kolínsku), jež kvůli vcelku běžným dopravním nehodám patří k až nevítaně častým místům zásahů zdejších záchranářských posádek.

Území, na němž tým z kostelecké sanitky standardně zajišťuje pacientům rychlou zdravotnickou pomoc, je však podstatně rozlehlejší: zasahuje nejen na Říčansko, ale i na Českobrodsko a Kolínsko.

Dvojí stěhování po sobě: 2020 a 2021

Záchranáři v Kostelci, kde na stanovišti nepřetržitě slouží dvoučlenná posádka jednoho sanitního vozu, se trvalého sídla dočkali po dlouhých letech. Původně působili v prostředí nejenom nevyhovujícím, ale vysloveně i nedůstojném: v již letitém teskobaráku v areálu někdejšího plicního sanatoria.

Odtud se počátkem loňského roku přestěhovali do zrekonstruované městské nemovitosti v ulici K Jatkám, kde se radnice nerozpakovala nechat udělat úpravy odpovídající jejich potřebám, i když věděla, že jde jen o dočasné umístění do doby, než bude vybudován nyní otevíraný objekt „u silničářů“. To také v pátek ocenil krajský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS).

Záchranářům kraj koupí sanitky za 30 milionů, pro policii lékárničky za statisíc

„Díky vstřícnosti a spolupráci města se podařilo na téměř dva roky zajistit důstojné místo pro naši záchranku. Současně jsme v souladu s usnesením tehdejší rady kraje připravovali trvalé řešení, kterým je moderní základna ve vlastních prostorách,“ připomněl, že se podařilo splnit slib, který při stěhování loni v únoru vyslovil jeho předchůdce Robert Bezděk (ANO): útočiště záchranáři potřebují zhruba na rok a půl; pak prostory poskytnuté městem uvolní k dalšímu využití.

Ředitel středočeské záchranné služby Pavel Rusý vlastní prostory velmi oceňuje. „Budou vyhovovat ve všech ohledech. Zázemí pro posádku splňuje veškeré hygienické i provozně bezpečnostní normy provozu zdravotnické záchranné služby. Jeho umístění v Jevanské ulici dává smysl i z pohledu napojení na komunikace v okolí,“ shrnul hlavní přednosti. Zmínil i výhody využití moderního modulárního systému: „Umožňuje rychlou a ekologickou výstavbu.“

Již před několika lety, ještě za minulého vedení kraje i záchranné služby, byl právě na kostelecký projekt kladen značný důraz s tím, že zkušenosti se zdejší stavbou a první poznatky z provozu v modulárním objektu mají ověřit vhodnost tohoto postupu v rámci úvah o změnách zvažovaných na některých dalších výjezdových stanovištích středočeských záchranářů. Zatím se zdá, že se pozitivní očekávání naplnila.

Na řadě jsou další čtyři místa

Středočeská záchranná služba má 43 výjezdových stanovišť. V příštím roce přibude nové, a to v Jesenici na Rakovnicku. Jinde se dočkají ohlašovaných úprav. „Připravujeme stavební úpravy výjezdových stanic v Benešově, Říčanech a Brandýse nad Labem,“ upřesnil radní Pavlík.

Kolínská automobilka předala vozidla radnici, městské policii a zdravotníkům

„Jde nám primárně o co nejkvalitnější zdravotní péči pro pacienty, ale snažíme se také zlepšovat pracovní podmínky a vybavení pro záchranáře,“ konstatoval s odkazem na to, že kvalitní zázemí odpovídající 21. století má být samozřejmostí. V tom se shoduje s předchůdcem Bezděkem, jež Deníku právě v Kostelci nad Černými lesy loni řekl, že jedině spokojený záchranář může pacientům poskytovat péči, které bude skutečně kvalitní.

Vedle posádek Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, který je krajskou příspěvkovou organizací, vyjíždějí v některých regionech na pomoc pacientům smluvní partneři. Jsou jimi Asociace samaritánů ČR a řevnická společnost Trans Hospitoval.