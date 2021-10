Na provoz drive-in místa dohlížela státní i městská policie. Velký zájem ale o hlasování nebyl, do cca 15 hodin se do pivovaru dostavila zhruba desítka voličů.

Zapisovatel ověřil totožnost voliče včetně jeho věku z platného občanského průkazu, případně pasu. Zároveň ověřil i to, zda voliči byla nařízena izolace nebo karanténa z důvodu onemocnění covid-19.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.