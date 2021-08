Během prvního prázdninového měsíce začala také rekonstrukce hradební zdi lemující zahradu synagogy. Stávající dřevěné plotové dílce jsou napadeny dřevokazným hmyzem a hrozilo zřícení kamenných plotových sloupků.

Nejprve bude odstraněna náletová zeleň a provedeno kompletní vyčištění spár. Postupně budou zazděny vzniklé kaverny, vyměněn zvětralý pískovec a zdivo přespárováno. Poškozené kamenné sloupky bude třeba opatrně rozebrat a opět poskládat. Nakonec budou instalovány nové dřevěné plotové dílce.

Rekonstrukce hradební zdi probíhá pod dohledem Národního památkového ústavu a dokončena by měla být do do prosince.