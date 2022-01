FOTO: Rodiny s dětmi se vypravily do lesa na soutěžní trasu u vrátkovské hájovny

Koledníci v tradičním oblečení budou v ulicích Kolína k vidění až do 16. ledna, kdy sbírka vyvrcholí Benefičním tříkrálovým koncertem v Komunitním centru svaté Zdislavy kapely The Outstanders v Kolíně známého muzikanta Petra Nobilise, kde bude poslední možnost přispění do zapečetěných kasiček.