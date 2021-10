Na Karlově náměstí v Kolíně to opět žilo. Po nedávném vinném koštu tu tentokrát své stánky postavil Street Food festival | Foto: Deník/Zdeněk Hejduk

Zatímco do kolínských úřadů sváželi zástupci jednotlivých volebních komisí výsledky právě končících parlamentních voleb a ti, kteří volbami žili, sledovali napnutí výsledky doma u televizních obrazovek, na Karlově náměstí to opět žilo. Po nedávném vinném koštu tu tentokrát své stánky postavil Street Food festival nabízející pouliční jídlo z celého světa.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.