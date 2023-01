Ve všem okrscích, které Kolínský deník navštívil, se lidé na druhou hodinu nahromadili a museli ke komisi čekat frontu. Do dvou místností v Městské knihovně na sídlišti dokonce přišlo najednou tolik občanů, že čekali venku před budovou, ačkoliv od vstupních dveří k urně to bylo dobrých deset metrů. I na 1. základní školu proudily davy, zde jsou okrsky dokonce tři.

Druhé kolo prezidentských voleb: Jak volit, kde získat lístky, neudělat chybu

„Chodíme volit na čtrnáctou hodinu, abychom nemuseli čekat frontu. Aspoň to máme brzy z krku a nemusíme na to myslet,“ uvedli manželé Bílkovi, kteří přišli k Mateřské škole Bachmačská asi deset minut před druhou.

Lidé mohou volit v pátek do 22. hodiny a v sobotu od 8.00 do 14.00. Zhruba dvě hodiny po uzavření volebních místností by měla být známa nová hlava státu, která bude inaugurována 8. března.