Než vznikl radimský spolek, dočaskovala asi dva roky pro jiné spolky. „V září 2020 jsem byla upozorněna na kolonie koček ve Velkých Chvalovicích. Bylo tam i hodně koťat. Všechny jsem tenkrát odchytila, dospělé jsem nechala přes Kaspro vykastrovat a koťata dovezla domů, většina z nich byla nemocná, takže se léčila a vyléčila, všem se mi podařilo najít domovy s adopčními smlouvami Ligy na ochranu zvířat Kutná Hora. No a už jsem v tom lítala naplno,“ vypráví.

Prosila tehdy veřejnost o pomoc s krmením. Mezi dárci byla i paní Nela, se kterou nakonec začala pracovat na založení spolku. Bylo to potřeba. Od září 2020 do března 2021 zaplatila za veterinární péči, krmení a kastrace kolem 250 tisíc korun. A byla na dně. „Muselo se začít něco tvořit, abych mohla od hodných lidí získávat finanční pomoc, sama bych to už nezvládla,“ přiznává Martina Burešová.

Domovem jí dosud prošlo kolem 150 koček. V hlavním útulku v Radimi má v péči stále kolem 30 kočiček. Některé najdou domov, ale vzápětí přijdou další. „Tady si vše zajišťuji sama. Veterinu, krmení, každodenní úklid, vymazlování,“ říká s tím, že měsíčně za krmení, stelivo a další nezbytné věci dá zhruba 15 tisíc korun. „To platíme ze svého, veterinu pak z příspěvků - částky se samozřejmě liší podle počtu nemocných koček. Na víc pravidelné příspěvky nestačí,“ říká. K těmto výdajům se ještě musí přičíst benzin, elektřina, v zimě plyn na topení, voda, dezinfekční prostředky. O práci ani nemluvě.

„Pokud máme těžší případ, lidé na základě příspěvku na facebooku krásně reagují a většinou se nám potřebnou částku podaří sehnat. Někteří příznivci dovezou i materiální pomoc, za což také moc děkujeme,“ dodává Martina Burešová.

Kolonie koček se spolek snaží řešit postupně, podle toho, kde je to nejvíce potřeba. Ideální je, když lidé pomohou s odchyty a převozy ke kastraci. „Nestačíme na všechno sami. Je to celé hodně náročné, jak psychicky, tak časově. Za sebe můžu říci, že už jsem hodně unavená, je to nekonečný příběh,“ popisuje vedoucí spolku.

Velmi náročné je také vyjednávání s úřady. „Leckdy nechápou, že s jejich finanční pomocí by to šlo lépe. A nepochodíte ani s paragrafy,“ říká smutně.

Cílem spolku jsou a budou především kastrace, aby se předešlo vytváření kolonií a utrpení koček bez domova. „Všechny bohužel nezachráníme,“ dodává.

Peníze alespoň na část provozu se spolek snaží získat od dárců, kteří na záchranu zvířat přispívají prostřednictvím účtu. Průběžně ale hledá i pěstouny, takzvané dočaskáře, kteří se po nezbytnou dobu ujmou zvířete a vezmou si ho do svého bytu či domu, nebo dobrovolníky pro pomoc v depozitu Radim. Pomocnou ruku lze podat i dovozem nebo donáškou granulí pro zvířata na krmná místa nebo pořádáním akcí na podporu spolku.

Kočičí příběhy z radimského spolku by vydaly na knihu. „Zachráněných kočiček je spousta, ale nejvíce mi v srdci zůstal Honzík. Byl nalezen jako čtyřměsíční, měl znetvořené ledviny a šanci na život maximálně dva až tři měsíce. Nakonec se mnou prožil krásných osm měsíců, hodně mě jeho odchod bolel,“ vzpomíná Martina Burešová.

Další velký mazlík byl Kevin. Našel se v příkopu jako dvouměsíční kotě, měl zlámané zadní nohy a jednu přední nepohyblivou. Vnitřní zranění se naštěstí nepotvrdila a Kevin měl obrovskou chuť do života. „Podstoupil operaci, obě zadní nožky krásně srostly, akorát přední musela být nakonec amputována. Vše zvládl na jedničku, celou dobu byl naprosto úžasný, po čtyřech měsících odešel do svého nového domova, kde se má krásně,“ vypráví.

Momentálně má v útulku další tři kocourky s vážnou nemocí, ale úspěšně se léčí a všichni věří, že jejich životy vybojují.

Spolek má i krmná místa v okolí, kam rozváží granule Brit od charitativního projektu Click and feed, který je posílá zdarma pro venkovní kočky. Spolupracuje také s Kaspro, odkud se zatím daří získávat příspěvky na kastrace jako určité suplování kastračních programů, které v některých městech a obcích zatím scházejí.