Cenu za záchranu lidského života získaly jedenáctiletá Eliška Rojková a dvanáctiletá Michaela Štěpařová z Kolína, které pomohly kamarádovi. Ten na hřišti přišel k úrazu, při němž si poranil hlavu a začal krvácet. „Společně s nejlepší kamarádkou a kamarádem Alexem jsme si hráli na babu. Měl ji zrovna Alex, který však z ničeho nic popadl klacek a utíkal za kamarádkou. Klacek se mu však zapříčil mezi dva stromy, upadl na zem a uhodil se do hlavy. V tu ránu mu strašně začala téct krev, Alex zpanikařil. Nevím, jak jsme to dokázaly, ale já a kamarádka jsme začaly jednat,“ popsala Eliška. Děvčata zachovala rozvahu, jedna z dívek běžela pro pomoc a druhá chlapci pomáhala do příjezdu sanitky.

Do Kolína putuje i Cena za pomoc starším lidem. Jedenáctileté Natálie Keltnerová se ujala v tlačenici na vlakovém nádraží osamělého seniora s berlemi a pomohla mu se z davu dostat. „Myslím si, že je samozřejmostí, aby si lidé pomáhali a chovali se k sobě s úctou,“ okomentovala své chování Natálie.

Děti pomáhají po celé zemi i v zahraničí

S pomocí seniorům se váže i příběh oceněné Natálie Jahnové z Prostějova. Desetiletá dívka a další děti ze školní družiny, kterou navštěvuje, uspořádaly soutěž pro seniory. Děti v soutěži od seniorů sbírají recepty, ze kterých bude sborník.

Ocenění za dobrý nápad obdrželi patnáctiletý Petr Jaroš a čtrnáctiletý Tomáš Brádle z Truntova. Postavili přes řeku Úpu hráz, aby zachytila odpadky ve vodě a usnadnila jejich odstraňování. Na místo nyní chlapci chodí uklízet pravidelně. Odpadky z přírody uklidili také vítězové kategorie Pomoc přírodě Adam a David Venglářovi z Ostravy. Bratři se rozhodli od nepořádku vyčistit les, kam chodí na procházky. Svým činem by chtěli inspirovat ostatní, aby udělali totéž.

Třináctiletá Adriana Górna získala cenu za pomoc ostatním, protože se na dovolené v Chorvatsku přes svůj strach z hluboké vody vydala pro nafukovací kruh, který uplaval malé holčičce.

Cenu Michala Velíška získal Petr Jirout. Oceněn byl za záchranu dvouleté dívky

Spolužačce, která se dostala do zlé party, pomohly čtrnáctileté Tereza Svobodová a Adéla Ryšavá z Trutnova. Dívky u své spolužačky na Instagramu poznaly rizikové chování. Své postřehy probraly se svou třídní učitelkou a poté se rozhodly s dívkou trávit více volného času. Jí tak pomohly a samy získaly novou kamarádku a v letošním ročníku soutěže ocenění za Pomoc na netu.

Speciální ceny získali patnáctiletí chlapci Tomáš Sztuchlík za poskytnutí první pomoci své tetě a Aleš a Matouš Krchňákovi za uspořádání letní hry pro pěší a cyklisty o zajímavostech Střední Hané. Za pomoc ukrajinským dětem, které se do Ostravy přistěhovaly v souvislosti s válečným konfliktem v jejich domovině, dostali cenu Jan Havlásek, Marie Hudečková, Agáta Gracová, Eva Hudečková, Kateřina Kurovská a Filip Urban.