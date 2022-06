Rabín zavítal v pátek 17. června také do synagogy na výstavu Muž, který se vzepřel zlu, nahlédl i do dvou sousedních významných staveb Na Hradbách, Rabínského domu a bývalé židovské radnice, které město před dvěma lety koupilo a chystá jejich rekonstrukci. Uskutečnila se rovněž bohoslužba se vzpomínkou na 2202 židů, kteří byli ve třech transportech 5., 9. a 13. června 1942 posláni z Kolína do Terezína.