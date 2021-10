Šest nových 3D tiskáren, grafické studio, učebna robotizace a také CNC soustruhy a frézy řízené počítačem. To vše najdou studenti v nových odborných učebnách, které stály sedm milionů korun. První říjnové pondělí ji otevřeli ve Střední průmyslové škole strojírenská a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Kolíně.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.