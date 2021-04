V šedi chladného dne jistě květy přinesly alespoň kousek radosti. Dorazila oblíbená jablka z Tuchorazi, Červenopečecká zelenina a další.

Na trh na náměstí mohou zájemci zajít každý den. „Od pondělí jsou místa obsazená, prodejci přijíždí podle záboru, někdo každý den, někdo třeba jednou týdně,“ upřesnila mluvčí radnice Šárka Hrubá.

Od příštího či přespříštího týdne by se měly na hlavním kolínském náměstí rozjet i klasické farmářské trhy. Jak to bude letos s výročními trhy, by mělo město rozhodnout zhruba v polovině května.