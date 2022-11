„Jde o spolupráci města a univerzity, studenti to dělají v rámci svých ročníkových prací. Jejich nápady bývají někdy velmi zajímavé,“ připomněl starosta Michael Kašpar s vysvětlením, že nejde o projekt a město neplatí za práci projektantů.

Zadáno bylo nejen téma, ale i lokalita, konkrétně u vodárny v oblasti garáží, kde je městský pozemek. Studenti měli v kontextu polohy, svažitosti, orientace světových stran a dalších podmínek vytvořit společný komplex domova pro seniory s jednou až dvěma třídami mateřské školy.

Proč toto spojení? Synergie dětství a stáří se vzájemným vnímáním je potřebná pro obě strany. Navíc ově instituce mohou využívat jednoho provozního zařízení - kuchyně.

„Různorodost návrhů se nám líbila. Někdo zachovával v půdorysu pravidelné tvary, přesně zapadající do zástavby. Další se nebáli opačného směru a pracovali s tím, aby okna pokojů mířila na příjemnou světovou stranu, do zahrady, aby pokoje byly prosvětlené. Někdo pracoval nejen se zahradou jako s místem odpočinku, ale hlavně s vnitřním atriem, kde se odehrává život domova. A s pavlačovými chodbami, které by přispěly k bližšímu kontaktu mezi obyvateli,“ shrnul městský architekt David Mateásko.