V centru uspořádali první oslavu 20. narozenin pro rodiče s dětmi v úterý. Do slavnostně vyzdobených prostor dorazilo téměř 50 návštěvníků, pravidelní i noví hosté. Pro příchozí maminky i tatínky s dětmi připravili zábavné sportovní aktivity, diskotéku i malé občerstvení. Nechyběl dort a společný přípitek. Gratulace obsahovaly drobné dárky, přání velké účasti na aktivitách a v kurzech a samozřejmě stále spokojené návštěvníky.

„Sfouknutí svíček na dortu zvládly skvěle děti, ti nejmenší návštěvníci. Po rozkrojení dortu pokračovala pohodová atmosféra a živá debata o budoucnosti Kostičky i o tom, co rodičům s dětmi v centru chybí a co by si přáli. Bedlivě tomu naslouchaly koordinátorka centra Andrea Hradecká a dlouholetá členka týmu Kostičky, lektorka a pracovnice v sociálních službách Petra Čurgaliová,“ uvedla Dita Nekolná, tisková mluvčí Kostičky.

Oslava se uskutečnila v prostorách, o které se v loňském roce rodinné centrum, díky podpoře Města Český Brod, rozšířilo. V odpolední části oslav proběhlo požehnání prostor duchovním správcem Římskokatolické farnosti v Českém Brodě Martinem Sklenářem za účasti věrných spolupracovníků a dobrovolníků. Oslavy dvacátých narozenin budou v Leccosu v Českém Brodě připomínat celý rok, a to v jejich dalších službách a akcích pro širokou veřejnost.