Hokejistka Adéla Fromová: Můj největší sen a cíl je hrát za reprezentaci žen

Prvních deset oceněných získalo cenu za celoživotní přínos kolínskému sportu, mimo jiné i bývalý volejbalový trenér Lukáš Blažek in memoriam, kterého v minulém roce porazila zákeřná nemoc a jeho cenu si převzala dojatá manželka. Pak se na řadu dostali žáci do patnácti let, jejichž kategorii ovládl sportovní gymnasta Radek Pecha. Druhou příčku obsadila cyklistka Eva Drhová a třetí plavkyně Karolína Bendová. Nejlepším žákovským družstvem se stali atletičtí starší žáci.

Futsalisté Kolína potvrdili roli favorita. Výhrou si pojistili sedmou příčku

V kategorii mládeže v nejlepší sedmičce šest oceněných mladých mužů doplnila vítězná atletka Natálie Olivová, ta si díky tomu připsala "zlatý hattrick", tedy třetí vítězství v řadě. S velkým bodovým odstupem za ní skončili její kolegové z atletické dráhy Matyáš Čudlý a Jiří Synek. Kolektivní cenu si odneslo tým basketbalistů do sedmnácti let. Trenérem roku se stal Martin Radikovský, kouč mládežnických oceněných.

Kolínská Stoletá v březnu zavře. Na obzoru je ale možná nový provozovatel

Vyhlášením výsledků v Městském divadle v Kolíně provázel přítomné zkušený sportovní moderátor Petr Svěcený, hudební doprovod zajistila skupina mladých umělců Wasabi. Zpestřením pro diváky měla být také parkourová ukázka akademie Artmoving Jima Dohnala, ale jeden z jeho svěřenců ošklivě upadl a přijet musela rychlá záchranná služba. Podle bezprostředních informací by ale měl být v pořádku.