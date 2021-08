Ministerstvo dopravy zveřejnilo tento týden podepsanou smlouvu s dopravcem, podle které bude RegioJet na trase jezdit dalších osm let.

Stát za osm let provozu zaplatí 555,5 milionu korun. Výchozí cena 87,60 Kč za vlakokilometr je jednou z nejnižších, kterou ministerstvo za linky dálkové dopravy platí. RegioJet získal zakázku na provoz v takzvaném rozstřelu, kdy nabídl nižší cenu než České dráhy. Jde o zhruba 790 tisíc vlakokilometrů ročně, což je i na české poměry relativně malý objem. České dráhy za osmiletý provoz nabídly o 100 milionů korun více. Smlouva má prakticky shodné parametry v oblasti sankcí či platebních podmínek, jako všechny nové kontrakty ministerstva s dopravci v oblasti dálkové dopravy uzavíraných po rozstřelech.

Osm párů vlaků, od 2024 vyšší kvalita

Podle smlouvy zůstane na trati stále dvouhodinový takt rychlíků, celkem pojede každý den osm párů vlaků. Smlouva řeší i kvalitativní parametry vozidel, které ukazují, že nejpozději do roku 2024 by mělo dojít k obměně části nasazovaných vozů na tuto trasu: od prosince 2024 musí nasadit vozidla, která splní „vyšší kvalitativní požadavky“. Jde například o nejméně jeden vagón s nízkopodlažním nástupem, tedy výškou nástupní hrany 550 až 650 mm nad temenem kolejnice. Smlouva neuvádí přesné typy vozů, které budou na trati nasazeny, to neuvedl dosud ani RegioJet.

RegioJet bude tahat rychlíky linky R23 z Kolína do Ústí nad Labem západ s lokomotivami řady 162 přezdívanými Peršing. Lokomotivy dosud jezdí výhradně na trase z Prahy na Ostravsko, kde by se naopak mělo objevit více výkonnějších lokomotiv TRAXX MS3.

Dopravce již zahájil nábor zaměstnanců, celkem má přijmout 30 lidí, z toho 13 strojvedoucích. „Komunikujeme se Správou železnic o přípravě prodejních míst, která budeme v jednotlivých místech otevírat. S Ropidem a IDSK řešíme implementaci technologie tarifní integrace a přípravy postupují ve všech oblastech tak, aby v prosinci bylo vše hotovo,“ řekl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.