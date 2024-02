V plánu je parkovací dům ve Starokolínské ulici

Nový podchod vznikne v místě současného technologického tunelu, který doposud používali pouze drážní zaměstnanci. Po přestavbě z něj na každé nástupiště povede schodiště a výtah, nádraží také propojí se Starokolínskou ulicí. Tam radnice chystá parkovací dům pro 360 vozidel, jak avizoval starosta města Michael Kašpar. „Parkovací dům je momentálně v projektové fázi. Věřím, že by mohl být hotový v podobné době jako nový podchod, to ale ukáže až výsledný projekt. Zároveň jsme se Správou železnic domluvili stavbu pěší lávky, která bude kopírovat železniční most,“ prozradil Kašpar. Cesta do zálabské části města se tak výrazně zkrátí.

Zemřel Michal Najbrt, místostarosta Kolína. Ve vedení města působil od roku 2018

Vzhledem k tomu, že stávající podchod pro cestující bude během stavby plně funkční, neočekává generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda příliš velká omezení. „Vzhledem k vytíženosti stanice bude stávající podchod lidem sloužit i po dokončení toho nového. Kolínské nádraží je důležité v celorepublikovém měřítku, takže věříme, že zase lidem o něco více zpříjemníme cestu,“ řekl. Radost ze zahájení prací měl i ministr vnitra, ale také kolínský rodák a mezi lety 2010 a 2019 starosta města Vít Rakušan. „Stejně, jako je s Kolínem spjaté Labe, je s Kolínem spjatá i železnice. Lidé jsou tu na ní zvyklí a často ji používají. Výsledek udělá nádraží modernějším a přístupnějším pro všechny,“ míní vicepremiér vlády.

Technologický tunel nahradí nový bezbariérový podchod:

Zdroj: Petr Procházka

Investice bude zahrnovat i další práce. Potřebnými úpravami projde trakční vedení a v souvislosti s přístupem do podchodu také nástupiště včetně zastřešení. „Stavební práce se budou týkat rovněž administrativní budovy u nádraží. Kromě toho se vybuduje přeložka kabelovodu. Současně se v celé stanici nainstaluje nový orientační a informační systém pro cestující,“ sdělila mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Výběr zhotovitele trval roky, stavba se mezitím mnohonásobně prodražila

Práce provede společnost IR.Construction za 498,8 milionu korun, celkové náklady na projekt se však vyšplhaly na astronomických 654 milionů. Cesta k vybrání firmy, která nový podchod postaví, ale nebyla vůbec snadná. Správa železnic tendr vypisovala od roku 2020 celkem čtyřikrát. Poprvé se nikdo nepřihlásil, podruhé podaly firmy nabídky s cenami, které překračovaly nabídkovou cenu, potřetí jej zrušila. Tato prodleva se nakonec podepsala i na ceně.

Chci zavést moderní metody výuky, říká nový ředitel Gymnázia Kolín Tomáš Paula

V roce 2018, když se zadávalo projektování záměru, se skloňovala velmi optimistická částka, která nebyla ani 100 milionů korun. O rok později už se hovořilo o zhruba 200 milionech. Rychle ale bylo jasné, že ani to nebude konečná hodnota. V roce 2021 Správa železnic stanovovala, že je daná maximální částka kolem 363 milionů korun bez DPH a vyšší cena je nepřípustná. Nakonec samotná stavba podchodu vyjde na bezmála půl miliardy.