„Není to zcela priorita, je to věc, která se může udělat za rok, za dva, za pět. Takže uvidíme, zda se podaří získat peníze,“ předeslal starosta Michael Kašpar.

Jako nejlepší cestu, jak Stromovou kapli vybudovat, vidí podobnou formu, jako se to podařilo u modernizace naučné stezky Borky, kterou město před pár dny slavnostně otevíralo a kde se zafinancování celého projektu zhostila společnost Billa. „Takže také na kapli budeme hledat finanční prostředky. Návrh máme, je zajímavý, i když samozřejmě i na něj jako na všechno se najdou různé názory,“ dodal starosta.

Získat na vznik díla na Vinici dotaci je podle jeho slov dost složité, není mnoho možností, kde o ni usilovat. „Jednou z mála by byla třeba Nadace Partnerství, kde se ale vybírá jeden projekt pro celou Českou republiku za dva roky. Takže tam si opravdu naděje nedělám,“ řekl starosta.

Stromová kaple, která vyšla jako vítězná z plných 37 přihlášených návrhů, kopec pomyslně zakončí dalším vrcholem, ale zároveň naznačí pokračování cesty vzhůru. Měl by to být něco jako ostrůvek na vrcholu, uzavřený, takže nabídne na jednom místě dvě značně odlišné situace. Možný rozhled do krajiny, nebo uzavřený přírodní prostor s pohledem jen na koruny stromů, kříž a nebesa.

Kopec Vinice je bývalá, dnes již dávno sanovaná skládka pokrytá pod nevelkou vrstvou zeminy izolační fólií. Ta se samozřejmě nesmí uměleckým dílem narušit, tak to bylo i v podmínkách soutěže. A to Stromová kaple dobře splňuje. Zkrátka se půda pro stromy doveze a poté vytvaruje do podoby menšího umělého kopečku, v jehož vnitřku kaple vznikne. Téměř do posledního kroku cesty k ní ukrytá jako malé překvapení pro pocestné k odpočinku, rozjímání, načerpání energie.

Může z ní být i krásný vrchol uvažované křížové cesty. „Přemýšlel jsem, jak vrátit přírodě to, co jsme jí vzali. Navrátit jí stromy jako symbolickou oázu, jako ostrov uprostřed ničeho. Vrátit přírodě to nejsvětější, kus sebe. Z těchto myšlenek a procítěním daného místa vznikl nápad stromové kaple,“ popsal autor vítězného návrhu, mladý architekt František Novák z Brna.

Mezi zmíněnými 37 návrhy, které se sešly do soutěže na umělecké dílo pro kopec Vinice, byly i dva od autorů z regionu, naopak dalších několik přišlo ze zahraničí, například z Velké Británie, Holandska nebo Slovenska.