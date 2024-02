Poslední čtvrtina. Ples Obchodní akademie se nesl v duchu basketbalového utkání

Začátky nebyly pro Ditu Studeckou jednoduché. „Když jsem začínala, tak jsem parťačku neměla. Pak se ke mně přidala paní tady z obce, ale ta musela kvůli zdravotním potížím skončit. Až se ke mně přidala Jarka. Sice není místní, bydlí v Praze, ale jsem ráda, že mi pomáhá,“ uvedla Studecká s tím, že je akorát občas těžké domluvit termín společné schůzky.

Komorní start na louce

V loňském roce uspořádaly Dita Studecká s Jaroslavou Hirato v Doubravčicích hned dvě komunitní akce, jejichž cílem bylo propojit místní rodiče. „Měli jsme tu sousedské odpoledne, to jsme si zamluvili louku, vyvěsili jsme plakátky, poté už došlo na samotnou akci. Myšlenkou bylo seznámení se v rámci obce, ale přišly tři maminky, takže to bylo spíše takové komornější,“ míní Dita Studecká. Druhou akcí byl swap vánočních dárků, jenž spočíval ve výměně věcí, které by se jiným mohly hodit. To už přišlo lidí více. Věci, které si nikdo neodnesl, poté putovaly do rodinného centra Kostička v Českém Brodě.

Cílem jsou čtyři akce za rok

Nyní je v plánu jarní akce, kterou by měla být bojová hra na téma čarodějnice. „Pak chystáme ještě jednu událost na léto, což bude jarmark dětských výrobků. Děti budou mít přes léto za úkol tvořit a na začátku září se poté sejdeme,“ vysvětlila Studecká.



Cílem do příštích let je postupně vyladit facebookovou skupinu, budovat komunitu v obci, ale také zavést čtyři tradiční akce za rok, na které budou lidé chodit. „Díky takovým sešlostem by se naše komunita poté mohla rozrůstat,“ slibuje si Dita Studecká. „Chceme také vytvořit manuál, jak postupovat, když se ocitnete v nelehké situaci rozpadu rodiny. Také bych byla ráda, kdybychom časem pomohli konkrétním rodičům v nouzi,“ doplnila Studecká.