Těmto neonemocněním neutekli ani Středočeši. Jak dokazuje letošní statistika hygieniků od začátku roku až dosud, tak se letos nakazilo 25 lidí klíšťovou encefalitidou a 98 lymeskou borreliózou. Loňská statistika nebyla také příliš optimistická: na Kolínsku onemocnělo v roce 2019 18 lidí lymeskou borreliózou a 3 klíšťovou encefalitidou. Počet nakažených každý rok mírně roste, dokazuje statistika hygieniků; podle zkušeností praktických lékařů ale zájem o očkování zůstává prakticky stejný každý rok.

Vidí to tak řada praktických lékařů, které Deník oslovil. „Myslím, že zájem o očkování proti klíšťové encefalitidě je velký, ale řekla bych, že je stejný jako vloni. Zájem enormně nenarostl,“ podělila se o svoji zkušenost praktická lékařka Zdeňka Přibylová.

Pokud vůbec nějaký, tak spíše jen drobný nárůst zaznamenal praktický lékař Rostislav Koňařík. „Že by byl výrazný, to ne, v podstatě se jedná o menší zlepšení,“ podotkl. Lékař se snaží jít cestou osvěty. „Vysvětlujeme, že je to rozumné, že se nemoc sama o sobě nedá léčit, pouze příznaky. Jednodušší a i lepší je nechat se očkovat, následky, které mohou vzniknout, jsou velice problematické,“ uvedl praktický lékař. Někteří pacienti jsou přístupnější než jiní. „Je to individuální, někomu můžete problematiku vysvětlovat dlouho, ale stejně nemá zájem,“ podotkl.

Dětský lékař Petr Kopecký Deníku řekl, že podle jeho názoru je proočkovanost důležitá. „Záleží, jak k tomu pediatr přistupuje, jak to nabídne rodičům. Jednoznačně proti klíšťové encefalitidě doporučuji,“ řekl. Podle něj je volba v nadstandardních očkováních široká. „Laik se špatně orientuje, je třeba klientovi poradit a nabídnout mu to. Bud akceptuje, nebo ne,“ řekl.

Obecná pravidla, jak se chránit před klíštětem, jsou všem většinou dobře známá. Bohužel, dostatečné oblečení nebo použití repelentů ale stoprocentní ochranu nezajistí. Ochraně před klíšťovou encefalitidou očkováním, ale Češi moc nevěří, což dokládá i stav proočkovanosti. Odborníci uvádějí, v České republice to je kolem čtvrtiny populace.