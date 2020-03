Izolujte na svatbách seniory od shluku lidí, radí matrikářka

Nouzový stav v zemi a zákaz konání akcí s více než třiceti účastníky se týká i de facto osobních záležitostí, jimiž jsou svatby. Kdo by chtěl mít v Kolíně svatbu s více než třemi desítkami hostů v obřadní síni, narazí před radnicí na 'bodyguardy', kteří dovnitř pustí jen 28 lidí. Do maximálního počtu osob, které smí společně do jedné místnosti, se totiž samozřejmě počítá i oddávající a matrikářka.

Svatba. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Redakce

Jak potvrdila kolínská matrikářka Jana Nuhlíčková, město přijalo opatření, aby monitorovalo počet lidí na svatbách, a to už po zákazu akcí nad 100 účastníků, nyní se to ještě zpřísnilo. „Musíme reagovat pružně, čekáme na pokyny. Pro tuto chvíli se kromě počtu osob, který hlídáme, nemění nic, zatím konání svateb není zcela zrušené. Snoubencům doporučujeme, aby měli svatby v co nejmenším počtu lidí,“ řekla Jana Nuhlíčková s tím, že radnice současně zajišťuje, aby se nepotkali účastníci dvou svatebních obřadů. „Prostě se oddělí a svatby musí vstupovat jednotlivě. Žádné razantnější kroky jsme zatím nepřijali, ale jednání stále probíhají. Za hodinu může být všechno jinak a může se přistoupit k úplnému zrušení svateb,“ dodala. Online reportáž Současně připomněla, že svatební obřady s sebou nesou spoustu rizikových faktorů. Na svatby se sjíždí babičky, dědečkové, tety, strýčkové z obou rodin, zkrátka tam bývá najednou hodně seniorů. „Není možné lidi ohrozit. Doporučujeme svatebčanům, aby seniory izolovali od největší kumulace lidí, tedy od potenciální nákazy,“ popsala matrikářka. Podle jejích slov už lidé přistupují k tomu, že svatby ruší. Ještě ve čtvrtek 12. března dopoledne jich na svatební den, kterým je sobota 21. března, měli v Kolíně nahlášeno sedm. Jedna nevěsta již během čtvrtku svatbu zrušila, další ještě počká přes víkend a možná plánovaný obřad zruší v pondělí. „Víme, že je to velikánská komplikace, když se ruší svatba, a moc nás mrzí, že snoubencům nemůžeme vyhovět tak, jak jsou lidé zvyklí, ale musíme být všichni zodpovědní, děláme to všichni pro sebe,“ dodala matrikářka. Zatím jednodušší situaci mají v druhém největším městě regionu – v Českém Brodě. Na březen mají nahlášenou jen jednu svatbu, a to ještě velmi komorní, mělo by se jednat v podstatě jen o snoubence a svědky. Navíc prostory, kde se svatební obřady odehrávají, a to včetně atypické oddací síně ve středověkém podzemí, jsou poměrně malé. „Do podzemí se vejde cca 30 hostů. Pokud mi někteří nevěřili a bylo jich třeba 40, už postávali na schodech,“ líčí své zkušenosti matrikářka Ivana Křížková. Také radniční sál má kapacitu maximálně do čtyř desítek lidí. Nejmenší město Kolínska – Zásmuky – by mělo mít první svatbu v sobotu 28. března. „Máme nahlášených cca 40 účastníků,“ uvedla matrikářka Ivana Petrová. Zde tedy budou muset snoubenci nechat pár hostů venku, na což radnice dohlédne. Kolínsko je zatím bez potvrzené nákazy, Nymburk je na tom hůř Přečíst článek › Ošetřovné v době koronaviru? U běžné mzdy necelých pět tisíc Přečíst článek ›

