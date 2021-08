Po starém mostu v Bečvárech zbyla jen obrovská jáma. Nový tu vyroste za měsíc

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Původní most v Bečvárech už je minulostí, zbyla po něm jen obří jáma. Na jeho místě vyroste most zcela nový. Hotový by měl být na přelomu srpna a září. Pro pěší je přes prohlubeň vybudovaná provizorní dřevěná lávka. Osobní vozidla do 3,5 tuny jezdí objížďkou přes Zásmuky, nákladní doprava musí až přes Uhlířské Janovice.

Původní most v Bečvárech byl stržen, na jeho místě vyroste zcela nový | Foto: Deník/Jana Martinková