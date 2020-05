„Když byla karanténa, špatně se s lidmi komunikovalo, nemělo to dobrý vliv na množství práce. Ekonomická situace se zhoršila, lidé měli tendenci více šetřit. A nemožnost sejít se tváří v tvář mělo negativní vliv na podnikání,“ vysvětluje.

Co se týká osobního života, se smíchem a lehkou nadsázkou říká, že se nic výrazně nezměnilo. „Jsem zvyklý scházet se s přáteli. S těmi jsem se teď dlouho neviděl, tak to budu muset napravit, jak to bude možné,“ řekl.

Samostatnou kapitolou je ale cestování. Jak to tak bývá, ve chvíli, kdy si člověk něco plánuje, se ledasco mění – a jeho plány na léto jsou v tomto ohledu jasným důkazem. A to zrovna v momentě, kdy po dlouhé době plánoval, že si někam vyrazí. „Asi po sedmi letech jsem měl v plánu udělat si o prázdninách dovolenou. Byli jsme rozhodnutí, že vyrazíme ke známému, který má v Chorvatsku penzion,“ vyprávěl.

To ale padlo. „No a nebude z toho nic. Zrušili jsme to, protože nikdo neví, jak to obecně s koronavirem vypadá. Tak jsme letošní plány utnuli a pojedeme se podívat někam po Čechách,“ řekl. Dovolená k moři se tak nechystá. „Letos to kvůli covidu nebude,“ dodal na konec našeho rozhovoru.

Koronavirová krize ukázala nové české hrdiny - zdravotníky, lékárníky, řidiče autobusů, prodavačky, pošťačky a další profese. Všichni zaslouží obdiv a poděkování. Deník je představuje v seriálu. Další příběhy hrdinů čtěte ZDE.