V první etapě bude provoz z centra města směrem na Zálabí veden přes Masarykův most a dále do Veltrubské ulice, a to pouze v jednom směru - z Masarykova mostu do Veltrubské. Na Masarykův most nebude možné v první etapě projet přes kruhový objezd na Jiráskově náměstí. Provoz bude veden v protisměru podél kruhového objezdu. Stejně tak nebude možné projet kruhový objezd z Tovární ulice a ulice Na Louži, kde dojde také k obnově povrchu až k Novému mostu.

Po dobu první a druhé etapy povede objízdná trasa pro osobní vozidla z Veltrubské ulice na Ovčáreckou a Okružní. Stejně bude vedena i autobusová doprava v obou směrech jak pro autobusy kolínské MHD, tak pro příměstské spoje PID. Po celou dobu omezení bude ve Veltrubské ulici platit zákaz vjezdu pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny.

První etapa (kruhový objezd na Jiráskově náměstí) potrvá od 14. do 22. listopadu, druhá etapa (křižovatka Veltrubská a Brankovická) bude následovat od 25. do 29. listopadu, třetí etapa A (výjezd u kruhového objezdu u Ovčár) od 30. listopadu do 2. prosince a třetí etapa B (oprava komunikace za Veltruby) od 5. do 8. prosince.

První etapa uzavírka se dotkne i linek MHD. Linka č. 3 (směr Zimní stadion) ze zastávky Poliklinika pojede po Novém mostě a obslouží až zastávku Hřbitovní, zastávky Banka, Jiráskovo náměstí a Tovární vynechá. Linka č. 3 (směr Vodárna) ze zastávky Zimní stadion pojede ulicemi Veltrubská a Okružní na Nový most a na zastávku Poliklinika, cestou vynechá zastávky Zálabská lékárna, Banka. Náhradní zastávka bude Na Louži. Linka č. 4 (směr Vinice) ze zastávky Nádraží pojede po Novém mostě a obslouží až zastávku Tatradomy, zastávky Banka a Kino vynechá. Linka č. 4 (směr Tesco) ze zastávky Tatradomy pojede po Novém mostě na zastávku Nádraží, cestou vynechá zastávky Zálabská lékárna a Banka. Náhradní zastávka bude Na Louži.

Linka č. 5 (směr Vinice) zůstává beze změn, pojede přes Masarykův most směrem do Veltrubské a po své obvyklé trase. Linka č. 5 (směr Polepy) ze zastávky Zimní stadion pojede Veltrubskou a Okružní na Nový most, vynechá přitom zastávku Zálabská lékárna a napojí se podle jízdy na zastávku Pojišťovna nebo Nádraží. Náhradní zastávka bude Na Louži. Linka č.10 (směr průmyslová zóna) pouze při cestě na Atletický stadion pojede přes Masarykův most a zpátky ulicemi Veltrubská a Okružní.

Linka č. 10 (směr Tesco) pojede na zastávku Atletický stadion ulicemi Okružní a Veltrubská, na vestě zpátky vynechá zastávky Zálabská lékárna a Banka. Pojede opět Veltrubskou a Okružní až na zastávku Nádraží. Linka č. 13 (směr Zálabí) pojede po Novém mostě rovnou na zastávku Třídvorská, cestou vynechá zastávku Kino. Při zpáteční cestě pojede po Novém mostě a napojí se na zastávce Pojišťovna. Vynechá zastávky U Hřbitova, Sadová a Zálabská lékárna. Náhradní zastávka bude Na Louži.

Linka č. 30 (směr Zimní stadion) ze zastávky Poliklinika pojede po Novém mostě a obslouží až zastávku Tatradomy, po cestě vynechá zastávky Banka, Jiráskovo náměstí a Tovární. Linka č. 30 (směr Vodárna) ze zastávky Zimní stadion pojede po Veltrubské a Okružní na Nový most na zastávku Poliklinika, zastávky Zálabská lékárna, Banka vynechá. Náhradní zastávka bude opět Na Louži.