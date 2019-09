V praxi to znamená, že pokud dojde k lokálnímu problému, pak tma zasáhne menší oblast, lze tam pustit proud z jiných jističů. Dalším efektem je úspora energie. „Na akce čerpáme dotace z programu ministerstva průmyslu a obchodu – každoročně asi 2 miliony korun,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Nyní se bude jednat o velkou oblast výměny veřejného osvětlení, celkem 216 svítidel. Také některé sloupy, které už jsou starší, se budou měnit, celkem jich bude 77, současně čeká rekonstrukce také tři rozvaděče.

Pracovat se bude na sídlišti u vodárny i v části staršího sídliště, konkrétně v ulicích Benešova, Na Výfuku, Moravcova, Kremličkova, Březinova, Na Magistrále, Míru, Mikoláše Alše, V Zídkách, Zborovská, Antonína Dvořáka, V Lomu a Na Třešňovce.

„Je to opravdu rozsáhlá oblast. Uvidíme, kdo se nám do veřejné soutěže přihlásí, ale poslední dobou se firmy docela hlásí a dostáváme se i na poměrně slušné ceny. Věřím tedy, že budeme moci začít co nejdříve,“ shrnul starosta.

Předpokládaná cena prací je 5,3 milionu korun, hotovo by mělo být do poloviny příštího roku. Po výměně budou někde ledková světla, jinde úspornější výbojky. Všechno bude laděno do teplého světla.