Pneuservisy na Kolínsku hlásí plno

Kolínsko /INFOGRAFIKA/ – Od dnešního dne by měli řidiči mít přezuto na zimní pneumatiky. Tedy v případě, že se na komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námraza. Ačkoli je nepravděpodobné, že v nejbližších dnech bude na silnicích v okolí Kolína souvislá vrstva sněhu, námrazy již v současných dnech nemusí být výjimkou a štěstí přeje připraveným. Jak jsou na tom pneuservisy na Kolínsku? Přezují vám pneumatiky včas, ačkoli jste se neobjednali? Nebo budete muset několik dní čekat?

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lukáš Ivánek

„V současné době objednáváme tak na 10. listopadu,“ prozradil Oto Louda z kolínského autoservisu Louda Auto. Dřív prý řidiči, kteří se neobjednali včas nemají šanci.

„Kromě přezouvání pneumatik samozřejmě děláme také běžné prohlídky a klasický servis,“ vysvětlil, že nelze objednávat klienty pouze na přezouvání zimních gum.

Podobná situace jako u Louda Auto vládne v současných dnech také v Pneuservisu George v Polepské ulici v Kolíně. I tady mají naprosto plno a čekací doba na objednání je asi týden. „Od pondělí jsme v jednom kole,“ sdělila Pavla Tomicová z Pneu-Center Tomic v Kostelci nad Černými lesy. Podle jejích slov klasicky všichni řidiči nechali přezouvání pneumatik na poslední chvíli. Řidiči však u Tomicu na objednání čekat nemusí. „Stále platí, že přijímáme bez objednání,“ dodala Pavla Tomicová.

„S objednáváním do servisu si naštěstí starosti dělat nemusím, pneumatiky mi přezouvá doma manžel,“ řekla řidička Radka Bezoušková. Jana Kozáková už přezuto má, v servisu byla včas. „Přezuto už mám, jezdím s autem do autorizovaného servisu a vše mám také bez práce a bez čekání,“ pochvalovala si.

Dle plných pneuservisů a oslovených řidiček je vidět, že řidiči jsou ve většině případech vzorní a dodržují zákon. “Řidiči se musí také ohlížet na to, zda lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. V tom případě je zimní výbava také nutná,” podotkl Patrik Kraus, vedoucí dopravního inspektorátu z územního odboru Kutná Hora.

Jestliže ale v daném období na komunikacích není sníh, led nebo námraza, nejsou řidiči povinni používat zimní výbavu.

To jen v případě, pokud je na silnici umístěna značka Zimní výbava. V tu chvíli platí pro řidiče povinnost zimních pneumatik vždy, bez ohledu na stav povrchu vozovky.

V případě, kdy řidič nedodrží to, co mu nařizuje zákon v souvislosti s nutnou zimní výbavou, policisté ho samozřejmě mohou pokutovat. „Policista může na místě uložit pokutu v příkazním řízení do 2000 korun. V případech, kdy to vyžaduje BESIP, může policista zakázat i další jízdu,” doplnil Patrik Kraus.

Kontrolu na používání zimních pneumatik, tedy zimní výbavy u motorových vozidel, provádí policisté zejména ve chvíli, kdy se již na pozemních komunikacích objeví sníh, led nebo námraza. Také v případech, kdy lze již předpokládat, že se na pozemní komunikaci může souvislá vrstva sněhu, ledu, nebo námrazy vyskytovat. “Použití zimní výbavy v období od 1. listopadu do 31. března policisté kontrolují také při vyšetřování dopravních nehod,” dodal na závěr Patrik Kraus.