/FOT, VIDEO/ Plesový maraton v kolínském městském společenském domě pokračoval v sobotu maturitním bálem místního gymnázia, na který své příbuzné a přátele pozvali studenti ze 4. A. Ti namísto v minulosti často zvaných pěveckých hvězd vytvořili program víceméně z domácích zdrojů.

Slavnostní přípitek maturantů 4.A Gymnázia Kolín. | Video: Zdeněk Hejduk

Taneční rej nazvali Hra s časem může začít a v jeho duchu natočili také tradiční maturitní video, které svou stopáží vydalo spíše na dokumentární film. Na LED obrazovce se střídaly v různých prostředích skupinky maturantů proměňující se v Kelty, Římany i Čechy v historickém oblečení.

Takto také absolvovali předtančení, po kterém návštěvníky bavili nejdříve šermířskými souboji, žonglováním a ohňovými efekty členové kolínské společnosti Poprávu a poté taneční pár. Dvojici moderátor večera Ondřej Cikán představil jako Davida s Kačkou, kteří první taneční ostruhy získávali v kolínském Tanečním klubu Bohuslava Matiáše, nyní působí v Kladně.

Za studenty přítomné pozdravili studenti Helena Horáčková a Ondřej Novotný, promluvil už bývalý ředitel Ivo Zachař i jeho následovník Tomáš Paula. Pak už si po jednom chodili všichni budoucí absolventi pro maturitní šerpy, které jim předávaly jak původní třídní učitelka Martina Čechová, jež po roce odešla na mateřskou dovolenou, tak Zuzana Podveská, která ji poté nahradila.

„Dneska boříme tradice, prosím neházejte mince při chůzi jednotlivých maturantů, zlatý déšť do plachty nastane až na závěr,“ upozorňoval několikrát za večer moderátor.

Zdroj: Petr Procházka

Disciplinované publikum si to opravdu nechalo až na čas, kdy maturanti plachtu rozprostřeli. Zase takové boření tradic to ale nebylo, léta to tak ve společenském domě praktikují studenti českobrodského gymnázia a také v pražské Lucerně, kde mívá najednou ples několik tříd, je to běžná praxe. Úklid mincí byl tak jednodušší, proto vzápětí mohla následovat taneční sóla i další křepčení pod taktovkou kolínského tanečního orchestru Peklo.

V půl dvanácté došlo na tradiční losování hlavních cen tomboly. Rozjásaní šťastlivci si domů odnesli například poukaz na zážitkovou jízdu ve Ferrari nebo televizor. Poté zahrála kapela Peklo ještě pár písní a přesně o půlnoci se rozloučila. Maturanti na sebe však nechali s půlnočním překvapením pár minut čekat, a tak vzorně připravený sál skandoval název třídy.

Jak už je zvykem, půlnoční překvapení probíhalo v groteskní náladě plné vtipných tanců a oděvů. Chlapci naběhli v námořnickém či stavařském, dívky ukazovaly své gymnastické či taneční nadání. V úplném závěru studenti zašlapávali šerpy, poté už se rozjela volná zábava, která pokračovala na afterparty v nedalekém klubu Staré lázně.