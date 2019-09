Plánované nákupní centrum by měl napojit kruhový objezd

Velká nákupní zóna by měla vzniknout mezi Kolínem a Třemi Dvory. Na radnici už proběhla schůzka s investorem. S výstavbou by se mělo začít v příštím roce. Jednání se uskutečnilo také s Krajskou správou a údržbou silnic. Jeho předmětem byla plánovaná výstavba kruhového objezdu, kterým by se měla nákupní plocha napojit na silnici mezi Kolínem a Třemi Dvory. Tu právě nyní Středočeský kraj rekonstruuje.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Klára Alešová

Stavební firma v místě napojení zatím vynechává úsek v délce 180 metrů. Práce na výstavbě kruháku by totiž měl platit investor. Aby nedošlo k tomu, že se nyní silnice opraví a příští rok bude kvůli kruháku znovu rozkopávat, měl by se objezd vybudovat už letos během podzimu v rámci probíhající opravy silnice. „Z odboru dopravy je snaha udělat přípravu na výstavbu kruhového objezdu uvedl kolínský místostarosta Michal Najbrt. Plocha, kde má nákupní centrum vzniknout, je v katastru obce Tři Dvory, jde o lokalitu U Skalky II. „Investor nás pravidelně seznamuje s postupem jednání, konzultuje s námi možnosti a samozřejmě i naše požadavky," shrnula starostka Tří Dvorů Jitka Vokolková. Kromě komerčních ploch by mělo v lokalitě vzniknout i bydlení. Nejprve ale bude na řadě ozelenění, oddělení od obce, pak nákupní centrum, výstavba bydlení je v plánu až v dalších etapách. Na webových stránkách centra Tři Dvory investor zveřejnil územní studii a schéma postupu výstavby.

