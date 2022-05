Plaňany oslaví 800 let. Chystá se průvod obcí i lety balonem

Rovných 800 let. Přesně tolik je to letos od chvíle, kdy se v historických pramenech poprvé připomínají Plaňany, v té době ještě Plaňasy. Takže je jasné, že městys společně se spolky chystá velké oslavy. Potrvají tři dny a zvát na ně budou i billboardy u vjezdů do Plaňan. Termín slavností je stanoven na 17. až 19. června.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Městys Plaňany. | Foto: DENÍK/Michal Bílek