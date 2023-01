Peníze zbyly. Kolín přidává do letošní rozpočtu další akce, hlavně opravy ulic

Hned po Novém roce se město Kolín pouští do prvního rozpočtového opatření. „Rozpočet na rok 2023 jsme dělali konzervativně tak, abychom do něj případně mohli v lednu něco přidat. A predikce se potvrdily. Počítali jsme, že zůstatek na účtech města bude ke konci loňského roku zhruba 250 milionů. Nakonec je to výrazně více, tedy 304,6 milionu,“ upřesnil starosta Michael Kašpar.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jana Martinková