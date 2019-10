Pro město byl už provoz pedikúry a kadeřnictví neúnosný. „Náklady, za které služby takříkajíc vyrobíme, jsou téměř dvojnásobné, než za kolik je poskytujeme. Auditor doporučil, že tato služba je pro město dál k provozu nepřípustná,“ vysvětlil místostarosta. Proto se prostory na poliklinice pronajmou soukromým subjektům, rada města již schválila návrhy smluv a zastupitelstvo změnu zřizovací listiny Městských zdravotních a sociálních služeb, z níž byly pedikúra a kadeřnictví vyškrtnuty.

„Služby budou pokračovat dál, jen je už nebude poskytovat město. U jedné zůstane cena zachována, u druhé bude nepatrně navýšená,“ řekl místostarosta s tím, že ale dojde k rozšíření služeb. „Nejen, že budou soukromé firmy nadále zajíždět ke klientům domů, což je jedna z priorit, kterou jsme chtěli zachovat, ale také se rozšíří pracovní doba i na soboty, což dosud nebylo. Kvituji to tedy jako dobrý krok nejen proto, že jsme to museli udělat, ale zejména proto, že služby se budou nakonec poskytovat více obyvatelům,“ shrnul Michal Najbrt.

Vzpomněl také momentální plány města na sjednocení cen co do věku seniorů. „I soukromé subjekty chceme začlenit do slevového systému, který by platil pro lidi od 65 let,“ dodal.