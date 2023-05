Středočeský kraj získal první část dotace, z níž podpoří dvě školy s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků. Jedná se o ZŠ Pečky a ZŠ a PŠ Kutná Hora.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek

Dotace z Výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je určena na roky 2023–2025 a její celková výše je 2,7 milionu korun. Peníze budou vypláceny postupně. Krajští radní tak minulý týden schválili přijetí 1,4 milionu korun, přičemž čerpat je budou dvě krajské školy – ZŠ a Praktická škola Kutná Hora, která nyní získá získá 1,090 milionu korun a ZŠ Pečky, která získá 316 000 korun.

Krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha připomněl, že obě školy vzdělávají žáky se speciálním vzdělávacími potřebami, kteří se nemohou vzdělávat na běžné základní škole. „Peníze z dotace chtějí školy využít například na asistenty pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním, na školní speciální a sociální pedagogy, kariérové poradce, doučování a podobně,“ doplnil.

Středočeský kraj informoval, že finance z Národního plánu obnovy se budou rozdělovat až do konce roku 2025. O peníze na podporu znevýhodněných škol mohou žádat základní školy, do kterých chodí nadprůměrné zastoupení žáků se sociálním znevýhodněním. Dotace na žáka může být od 2000 korun do 16 000 korun. „Cílem je pomoci odstraňovat nerovnost, která mimo jiné vede k vysokým celospolečenským nákladům,“ stojí ve zprávě kraje.